Oggi si è tenuta l’intitolazione di una sala del Comune a David Sassoli, un gesto che ha coinvolto tutto il Consiglio comunale. L’evento si è svolto nella giornata in cui si celebra il cinquantesimo anniversario dell’Università europea. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, in un momento di ricordo e riconoscimento pubblico.

Firenze, 8 maggio 2026 – «Il gesto di stamani, per cui voglio ringraziare tutto il Consiglio comunale, di intitolare una sala a David Sassoli è importante, soprattutto perché avviene nella giornata dei 50 anni dell’Università europea. David credeva nell’Europa più di qualunque altro. Continuiamo con i suoi ideali che sono anche i nostri». Lo ha detto la sindaca Sara Funaro, in occasione dell’intitolazione di una sala di Palazzo Vecchio a David Maria Sassoli, giornalista ed ex presidente del Parlamento europeo, scomparso l’11 gennaio 2022. «Sono passati 4 anni da quando ci ha lasciati – ha affermato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, presente all’intitolazione – ma rimane una figura di grande statura morale e di leadership, convinzione e saggezza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In Comune ora c’è la sala Sassoli

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