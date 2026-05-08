In città più di duecento chilometri di piste ciclabili

A Rimini sono stati completati oltre 200 chilometri di piste ciclabili e ciclopedonali, offrendo ai ciclisti un percorso di circa 202 chilometri. Questi tracciati sono stati realizzati per consentire di muoversi in bicicletta in modo più sicuro attraverso la città. La rete si estende lungo diverse zone, integrandosi con altre infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile.

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Pedalare in sicurezza per 202 chilometri. È la lunghezza complessiva dei percorsi ciclabili o ciclopedonali che sono stati realizzati a Rimini. Nell’ultimo anno c’è stato un significativo incremento della rete ciclabile cittadina, costantemente monitorata grazie al costante aggiornamento del Geoportale della Mobilità del municipio. Tra gli ultimi interventi più significativi sono entrate a far parte della rete di ciclabili cittadina le opere di ricucitura realizzate nell’ambito del piano dei lavori complementari alla Statale 16. Oltre alle rotonde sulla statale sono stati realizzati percorsi ciclopedonali rimuovendo la storica frattura tra il territorio a monte e quello a mare della Ss16.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In città più di duecento chilometri di piste ciclabili Roma, la sfilata di automobili organizzata da FDI contro Gualtieri: No ztl e ciclabili Notizie correlate Altri 6 chilometri di piste ciclabili. Tocca a Ospedale e via CorcianeseIl Comune di Perugia accelera sulla mobilità sostenibile e mette un nuovo tassello nel progetto delle piste ciclo-pedonali finanziate dal Pnrr. Idee per un mondo più verde: "Più piste ciclabili in città"Driiiiiiiiinnnnnn! Sono le 16:15, la giornata a scuola è finita, ci precipitiamo giù per le scale…finalmente andiamo a casa! I nostri occhi cercano i... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: In città più di duecento chilometri di piste ciclabili; Al via la 25esima edizione di BIMBIMBICI in oltre 200 città: obiettivo, chiedere strade più sicure per bambini e bambine - FIAB; Giornata di dis-connessione, più di duecento studenti al campetto da calcio senza cellulare; Battaglia: Dopo aver creato basi solide possiamo dire che Reggio è una città più affidabile sul lavoro · ilreggino.it. Le 10 città più trafficate d’Italia svelate nella nuova classifica: dove si perdono più ore in codaViaggiare in auto per lavoro o per svago nelle città più grandi d’Italia può essere snervante: caos nelle ore di punta e minuti interminabili in coda si traducono in un aumento esponenziale delle ... siviaggia.it Le città d’Italia con più ore di sole, in testa Siracusa: la classificaLa classifica è stata realizzata estraendo il numero medio di ore di sole al mese in ogni città per gli anni dal 2012 al 2026 disponibili sul sito World Weather Online. Sono state prese sotto esame le ... tg24.sky.it IOC: Shanghai scelta come una delle 4 città ospitanti delle Olympic Qualifier Series Il 7 Maggio il Comitato Olimpico Internazionale (IOC) ha annunciato che Shanghai (Cina), Tokyo (Giappone), Montréal (Canada) e Orlando (Stati Uniti) sono state scelte come facebook Genova accoglie la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini. Benvenuti in città a tutti coloro che sono arrivati da ogni angolo d'Italia per questo appuntamento storico. Buona Adunata! x.com