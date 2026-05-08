In Brianza ci sono oltre 20 case popolari da assegnare | quando apre il bando e chi può accedere

In Brianza ci sono più di venti case popolari disponibili per l’assegnazione, con il bando che si aprirà a breve. A Monza, invece, si registra una forte domanda: lo scorso anno sono state presentate oltre 600 richieste per circa 30 alloggi. La situazione evidenzia la difficoltà di trovare una sistemazione stabile, soprattutto in una zona dove l’emergenza abitativa è considerata particolarmente acuta.

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A Monza è dramma emergenza abitativa. L’anno scorso al bando per l’assegnazione di un alloggio popolare erano giunte oltre 600 richieste a fronte di 30 case da assegnare. Il bando adesso viene riproposto: 22 gli alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito territoriale.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Case popolari, c'è il bando per fare richiesta. Ma sono esclusi occupanti abusivi e condannatiIl Comune di Capua avvia ufficialmente le procedure per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp), aprendo una nuova fase... Piombino, asta da 1,1 milioni: il destino di 20 case popolariIl prossimo 20 maggio, a Montelupo Fiorentino, si deciderà il destino di un intero complesso abitativo situato a Piombino, in via Ischia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: In Brianza ci sono oltre 20 case popolari da assegnare: quando apre il bando e chi può accedere; Ville Aperte in Brianza, 48 splendide residenze da scoprire; L’editoriale del direttore Marco Pirola: Quando una storia di coraggio illumina la Brianza; Ci sono irregolarità nella tassa rifiuti: la truffa in Brianza arriva via sms. Perché le grandi aziende scelgono di investire in Brianza e che cosa manca (per non farle scappare)Un Modello Brianza che tutta l'Italia ci invidia: ma per rimanere competitivi servono infrastrutture (e anche in fretta) ... monzatoday.it Ci sarà il grande mercato in Brianza il 1° maggio? Le ultimeIl mercato di Vimercate ci sarà venerdì 1° maggio: quasi 200 posteggi, possibili assenze ma appuntamento confermato. monza-news.it VILLE APERTE IN BRIANZA Un viaggio con Meo nei giardini di Palazzo Arese Borromeo Il 9 maggio 2026 torna l'avventura per famiglie e bambini: un percorso interattivo a tappe tra natura, fantasia e curiosità, tutto all'aria aperta. Segui il dromedario e facebook