In arrivo la maxi linea elettrica Da Forlì a Foggia passando per Ravenna Cavi sotterranei fino a Lido di Classe

Lunedì è iniziata la fase in cui i cittadini possono presentare osservazioni sulla nuova linea elettrica che collegherà Forlì a Foggia, attraversando Ravenna. La linea sarà realizzata con cavi sotterranei fino a Lido di Classe e rappresenta un intervento di grande portata lungo la dorsale adriatica. La procedura di consultazione rimarrà aperta fino a una data ancora da definire.

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Si è aperta ufficialmente lunedì la fase durante la quale sarà possibile inviare a Terna delle osservazioni circa la maxi linea elettrica che correrà lungo la dorsale adriatica da Forlì a Foggia, passando per Ravenna. Questo capitolo della procedura si chiuderà il 19 giugno, con la raccolta delle osservazioni, hanno spiegato i dirigenti della SpA durante una videoconferenza tenutasi lunedì pomeriggio. "In autunno presenteremo ai territori i risultati degli approfondimenti e le localizzazioni ottimali", ha spiegato Luca Ferreri, responsabile della struttura concertazioni per l’area adriatica del centro-sud. Nel 2025 è stata redatta la...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In arrivo la maxi linea elettrica. Da Forlì a Foggia passando per Ravenna. Cavi sotterranei fino a Lido di Classe Notizie correlate Cavi tranciati e notte da incubo sulla linea Adriatica: fino a 6 ore di ritardo per i treni, circolazione ancora rallentataNotte da incubo sulla linea ferroviaria Adriatica dopo il problema alla linea elettrica che sarebbe stato determinato dal tranciamento di alcuni cavi. Ritardi dei treni fino a 60 minuti tra Parma e Bologna: guasti alla linea elettrica, linea AV regolareProblemi alla linea elettrica iniziati questa mattina alle ore 8 stanno determinando rallentamenti sui treni ordinari.