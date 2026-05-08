Imprese Tamburi | Aziende familiari aprano capitali per diventare internazionali

Le imprese familiari sono invitate a considerare l’apertura del capitale come strategia per espandersi a livello internazionale. Secondo un esperto, le principali sfide attuali a livello globale sono l’avanzamento tecnologico e la globalizzazione. Per affrontarle, queste aziende devono adottare un approccio più aperto e internazionale, puntando a diventare realtà globali e più competitive sul mercato mondiale.

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(LaPresse) “Le sfide principali oggi a livello internazionale sono la tecnologia e la globalizzazione, le imprese familiari devono avere il coraggio di aprire il capitale, diventare veramente internazionali, globali, veramente aperte in tutti i sensi. Soprattutto in Italia bisognerebbe smettere con questi padroncini bravissimi, efficienti, eccezionali, ma che fanno fatica a confrontarsi a livello globale”. Così Giovanni Tamburi, presidente Tamburi Investment Partners, a margine del Family Business Forum in corso a Milano. Malpensa, sequestrati 6.290 farmaci illegali: il blitz della Guardia di Finanza New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Imprese, Tamburi: “Aziende familiari aprano capitali per diventare internazionali” Notizie correlate Imprese, Mastrolia (NewPrinces): "Aziende familiari devono puntare a internazionalizzazione"“L’internazionalizzazione dà delle opportunità importanti, perché significa crescere e le dimensioni sono un elemento fondamentale per stabilizzare... Leggi anche: Imprese, Pesenti (Clessidra): "Aziende familiari ben posizionate per ulteriore crescita" Una raccolta di contenuti Imprese, Pesenti (Clessidra): Aziende familiari ben posizionate per ulteriore crescitaLe imprese familiari hanno un ottimo posizionamento per la crescita. Una famiglia che sappia mettere in comunicazione una visione, che fisiologicamente è a ... lapresse.it Family Business: il 78% sta implementando l’AI nell’azienda familiareIl 50% dei Family Business dichiara di avere una strategia tecnologica ben definita. L’altra metà del campione la sta attualmente implementando (43%) o sviluppando (7%) per rafforzare il business. bitmat.it