Una dichiarazione rilasciata da un rappresentante di Carrera Jeans sottolinea il rapporto di familiarità con un imprenditore di lunga data, apprezzando il suo stile diretto nel comunicare con altri operatori del settore. La conversazione si è svolta a Milano, durante un evento dedicato alle imprese, e ha evidenziato come la storia di Carrera Jeans possa rappresentare un esempio positivo per chi lavora nel settore.

Milano, 8 mag.(Adnkronos) - “Conosco Frank da qualche anno e mi piace molto il suo modo schietto e diretto di parlare agli imprenditori. Mi ha chiesto di venire a rappresentare la storia di Carrera perché può essere utile agli imprenditori, perché in 60 anni ha vissuto momenti anche complessi e molto diversi tra loro”. Sono le dichiarazioni di Gianluca Tacchella, Ceo di Carrera Jeans, alla prima edizione del Metodo Merenda Business Awards 2026, l'evento nazionale dedicato alla valorizzazione, alla formazione e alla crescita strategica delle Piccole e Medie Imprese italiane, svoltosi a Palazzo Mezzanotte a Milano. “I consigli che posso dare a un imprenditore sono quattro: essere coerenti con il loro business, essere pazienti, ottimisti e sperare anche un po' nella fortuna” conclude.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprese, Tacchella (Carrera Jeans): "Nostra storia può essere d'ispirazione per imprenditori"

Notizie correlate

Imprese, Mauri: “Nella nostra storia oltre 100 anni di passione”(LaPresse) “Abbiamo una storia lunga, più di 100 anni di passione della famiglia per il settore editoriale e 100 anni di crescita continua di due...

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Imprese, a Palazzo Mezzanotte il ‘Metodo Merenda Business Award’.

Imprese, Tacchella (Carrera Jeans): Nostra storia può essere d'ispirazione per imprenditoriMilano, 8 mag.(Adnkronos) - Conosco Frank da qualche anno e mi piace molto il suo modo schietto e diretto di parlare agli imprenditori. Mi ha ... iltempo.it

Imprese: Tacchella (Carrera Jeans), ‘imprenditori siano coerenti, pazienti e ottimisti’I consigli che posso dare a un imprenditore sono quattro: essere coerenti con il loro business, essere pazienti, ottimisti e sperare anche un po’ nella fortuna . E’ quanto riferito da Gianluca Tacch ... touchpoint.news