Imprese Fago Il Salvagente | Risultati in crescita con marketing a risposta diretta

Un imprenditore ha raccontato di aver iniziato a usare il metodo di marketing a risposta diretta circa dieci anni fa, dopo averlo appreso da altri imprenditori che già lo seguivano. Ha spiegato che questo approccio ha introdotto nuove strategie di promozione in Italia, portando a risultati in crescita. La sua esperienza si inserisce nel panorama di aziende che hanno adottato tecniche di marketing più dirette e misurabili negli ultimi anni.

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Milano, 8 mag.(Adnkronos) - “Ho conosciuto il metodo Merenda ormai dieci anni fa tramite altri imprenditori che già seguivano questo nuovo formatore, che aveva portato un modo di fare marketing nuovo in Europa, in Italia in particolare. Seguire questo percorso ha portato un alto grado di soddisfazione, anche in termini di risultati. Abbiamo adottato la modalità del marketing a risposta diretta, come appunto Frank insegna”. A dirlo Matteo Fago, Ceo di Il Salvagente, intervenendo alla prima edizione del Metodo Merenda Business Awards 2026, l'evento nazionale dedicato alla valorizzazione, alla formazione e alla crescita strategica delle Piccole e Medie Imprese italiane, svoltosi a Palazzo Mezzanotte a Milano.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Imprese, Fago (Il Salvagente): "Risultati in crescita con marketing a risposta diretta" Notizie correlate Sport e marketing delle imprese, se ne parla alla Facoltà di economia con l'arbitro Juan Luca SacchiANCONA – Domani mattina, mercoledì 22 aprile, alle 8,30 nell’Aula A1 della Facoltà di Economia “G. Uniqlo, la crescita continua: +34% (con buoni risultati in Europa)Come procede l’andamento di Uniqlo? Il brand ha reso noti i risultati per i 12 mesi conclusi al 31 agosto 2025.