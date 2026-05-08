Matteo Arnaldi ha vinto il suo incontro al terzo turno di un torneo a Roma, sconfiggendo in rimonta il numero otto del mondo, Alex De Minaur, con i punteggi di 4-6, 7-6 e 6-4. La partita si è svolta sotto la pioggia, rendendo il clima ancora più difficile. L’incontro si è concluso con Arnaldi che ha ottenuto la vittoria dopo tre set disputati.

Matteo Arnaldi conquista il terzo turno battendo in rimonta il numero 8 del mondo Alex De Minaur con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-4. La rimonta sotto la pioggia L’azzurro ha ribaltato il match dopo aver perso il primo set, imponendosi al tie-break nel secondo e chiudendo poi la sfida nel terzo parziale. Una vittoria maturata in condizioni difficili, anche per la pioggia. «Sotto la pioggia è ancora più bello», ha detto Arnaldi subito dopo il successo. «Vincere così, davanti al pubblico italiano è qualcosa che non avrei mai immaginato». Ora la sfida con Jodar Al terzo turno Arnaldi affronterà lo spagnolo Jodar. «Tutte le gare sono difficili, ma qui sono a casa mia, anche contro Jodar sono certo che sarà una gara pazzesca», ha aggiunto.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Impresa di Arnaldi sotto la pioggia di Roma, battuto De Minaur: “In questo clima ancora più bello”

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