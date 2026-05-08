Impotenza giovanile | perché accade e come rimediare

Negli ultimi anni si è osservato un cambiamento nel modo in cui i giovani vivono e sperimentano l’intimità, con segnali di una certa fragilità che coinvolge anche aspetti emotivi e relazionali. Questa trasformazione ha portato a riflettere sulle cause di queste difficoltà e sulle possibili soluzioni per aiutare i ragazzi a gestire meglio le proprie esperienze e emozioni. Le dinamiche che coinvolgono la loro crescita sembrano essere più complesse rispetto al passato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’intimità dei ragazzi sta cambiando volto, rivelando una fragilità che un tempo sembrava appartenere solo all’età adulta. Si tratta di un fenomeno sempre più frequente nei giovani e a volte anche giovanissimi che riflette spesso la società in cui viviamo. La dottoressa Rossana Lucera accoglie sempre più spesso nei suoi studi ragazzi che lamentano difficoltà nel mantenere o raggiungere l’erezione, un segnale che deve essere interpretato non solo come un disagio fisico, ma come un campanello d’allarme più profondo. Le radici del problema: tra mente e corpo. Per comprendere questa dinamica, la dottoressa Lucera distingue abitualmente la disfunzione erettile in due grandi gruppi: quella da cause organiche e quella da cause non organiche.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Assegno unico, brutta sorpresa a marzo: perché alcuni riceveranno solo 58,30 euro (e come rimediare subito)