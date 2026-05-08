Il weekend inizia con il sole da domenica nuovo peggioramento

Il fine settimana inizia con giornate caratterizzate da sole, grazie a una lieve espansione dell’alta pressione proveniente dal nord Africa che interessa il Mediterraneo. Tra oggi e domani, questa condizione manterrà il cielo prevalentemente sereno nella regione. Tuttavia, per domenica è previsto un cambio delle condizioni meteorologiche con un peggioramento che interesserà nuovamente l’area.

Una debole espansione dell’alta pressione dal nord Africa al Mediterraneo garantirà tra oggi e domani una parentesi in prevalenza soleggiata anche sulla nostra regione, mentre un nuovo peggioramento è atteso per domenica. Anche l’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da condizioni di spiccata instabilità con alternanza di schiarite e rovesci sparsi. Le temperature nei prossimi giorni saranno prevalentemente influenzate dal grado di copertura nuvolosa con un aumento dei valori massimi tra oggi e domani e una nuova diminuzione da domenica. Le previsioni del tempo a cura di Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 8 maggio 2026 Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di cieli poco o parzialmente nuvolosi per il transito di qualche velatura.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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