Il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli porta in aula la sfida del cambiamento

Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura ha presentato in aula una proposta di riforma rivolta a migliorare la preparazione dei giovani nelle istituzioni del Paese. Ha sottolineato l'importanza di coinvolgere figure di rilievo che possano trasferire competenze utili a integrare l’istruzione universitaria. La sua iniziativa mira a rafforzare il legame tra il mondo accademico e il settore pubblico, con un focus sulla formazione dei futuri professionisti.

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«Una figura ai vertici delle istituzioni del Paese, capace di portare agli studenti un patrimonio di competenze che integra e arricchisce la formazione accademica». Con queste parole Marco Allena, preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore nel.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Giustizia e politica, l’ex vicepresidente del Csm Ermini candidato a sindaco dal Pd. Ma Renzi dice no Pasquale Mancuso e la sfida del cambiamento: "Casteltermini non può più attendere""Non è più tempo delle belle parole ma della capacità di trasformarle in risultati". Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Plenum del CSM (6.05.2026); Disciplinare del CSM (5.05.2026); Michele Emiliano, poltronissima al Senato: Avs, l'ultima farsa | Libero Quotidiano.it. Fabio Pinelli: Formare magistrati sulla cultura del dubbioCultura del dubbio e fondamento etico e metodologico della funzione giudiziaria. Sono due pilastri della formazione che la Scuola superiore della magistratura deve avere il compito di tramandare ai ... rainews.it Giustizia, Pinelli: Magistrati formati alla cultura del dubbio nell’era della giustizia mediaticaOccorre continuare a formare i magistrati sulla cultura del dubbio. È il messaggio lanciato dal vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli, intervenendo all’inaugurazione dell’anno formativo della Scuola ... affaritaliani.it La Russa SENATO Infantino FIFA Gravina FIGC Viola Procura MI Pinelli CSM Melillo ANTIMAFIA Chiné PROCURA SPORTIVA De Siervo LEGA Butti CALENDARI Denominatore comune Tifano Inter. Pensavate veramente che gli facessero qualcosaI facebook