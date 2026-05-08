Domani (ore 16:15, ingresso libero) il lungomare di Marotta si trasformerà in un palco a cielo aperto per lo spettacolo "Il viaggio di Giona". Davanti al monumento delle 11 Eroine, lo scrittore jesino Vittorio Graziosi proporrà un parallelismo suggestivo tra il mito biblico e l’impresa storica delle 11 ragazze che, nel 1917, salvarono l’equipaggio del pontone armato ‘Faà di Bruno’. "Qui paragono la storia delle Eroine a quella di Giona - spiega Graziosi -.Il personaggio biblico restò tre giorni nel ventre del pesce: allo stesso modo, le 11 ragazze di Marotta sfidarono una tempesta durata tre giorni per trarre in salvo 88 soldati. Erano giovanissime, tra gli 11 e i 18 anni, eppure salirono su una piccola barca da pescatori per raggiungere quel pontone arenato".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il viaggio di Giona" per ricordare la storia delle undici eroine di Marotta

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