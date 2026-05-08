Il vento porta via lo zucchetto all' arcivescovo Caputo mentre saluta Papa Leone

Durante una visita a Pompei, l’arcivescovo Tommaso Caputo ha perso il suo zucchetto a causa del forte vento che soffiava mentre salutava Papa Leone. L’incidente si è verificato subito dopo la celebrazione della messa e della Supplica alla Madonna in piazza, in occasione del passaggio pastorale del Papa nella città di San Bartolo Longo.

Troppo vento a Pompei e l'Arcivescovo Tommaso Caputo perde lo zucchetto. L'episodio è avvenuto dopo la messa e la Supplica alla Madonna celebrate in piazza da Papa Leone, in vista pastorale nella città di san Bartolo Longo. L'Arcivescovo aveva quasi concluso il suo intervento quando il copricapo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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