Durante la partita tra Napoli e Parma del 15 gennaio, il VAR è stato al centro di accese discussioni. In quella occasione, le decisioni dell’arbitro, supportate o messe in dubbio dal video, hanno suscitato reazioni tra i tifosi. Uno dei momenti più commentati riguarda un intervento che ha coinvolto il giocatore del Napoli, spesso descritto come un “ascella” sulla quale si sono concentrate molte attenzioni.

Il VAR, non lo strumento in sé, ma l’utilizzo che se ne fa, ancora fa discutere. Per i tifosi del Napoli é ancora vivido il ricordo del 15 Gennaio scorso quando si giocò Napoli -Parma. Il VAR Vide un fuorigioco di Mazzocchi. Ai tifosi fa ancora rabbia vedere il frame selezionato dal Var che certifica il NON fuorigioco di Mazzocchi. C’é chi ancora si chiede come mai nessuno sia intervenuto per protestare. Il Parma infatti rigioca la palla sotto porta, iniziando una nuova azione, e quindi il fuorigioco non può essere più chiamato. Antonio Iannucci ha detto a tal proposito la sua. Antonio Iannucci sull’episodio di Napoli-Parma. “Non mi è chiaro quanto possa andare indietro la revisione del VAR.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Il Var e quell'”ascella” di Mazzocchi in Napoli-Parma

IL VAR NON INTERVIENE E CAMBIA TUTTO IN NAPOLI-PARMA! FINISCE 0-0

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