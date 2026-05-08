il totalitarismo digitale e la democrazia svuotata dalle piattaforme

Negli anni Ottanta, la letteratura di fantascienza immaginava un futuro distopico caratterizzato da computer, reti digitali e grandi aziende che esercitavano un controllo crescente su individui e società. Oggi, si parla di un “totalitarismo digitale” che coinvolge piattaforme online e social media, con le loro influenze sulla democrazia. Le discussioni si focalizzano sul ruolo di queste tecnologie nel modificare il funzionamento delle istituzioni democratiche e sulla perdita di spazi di libertà pubblica.

“Resistere ai tempi oscuri” di Asma Mhalla è insieme un saggio politico, una critica delle Big Tech e un manuale per orientarsi dentro il caos tecnologico contemporaneo La letteratura di fantascienza degli anni Ottanta era fissata con il futuro. Era quasi sempre un futuro vicino e distopico, con computer, reti informatiche e grandi aziende che prendevano il controllo dei corpi e delle menti degli uomini. Il sottogenere chiamato cyberpunk si costruiva sull’assimilazione della tecnologia in ogni dettaglio della vita quotidiana. Quasi sempre il problema stava nel controllo: prima o poi la tecnologia sfuggiva di mano e diventava pericolosa, una minaccia non più arginabile.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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