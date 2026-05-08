Il test Amichevole col Giulianova il Picchio fa cinque gol

Nella partita amichevole di ieri pomeriggio, disputata al Del Duca a porte chiuse, il Picchio ha conquistato una vittoria con cinque gol contro il Giulianova. La sfida si è svolta nel quadro della preparazione dell squadra per gli imminenti playoff. La formazione giuliese era guidata dall’ex difensore e tecnico della stessa squadra. La gara ha rappresentato un momento di verifica prima dell’inizio della fase ufficiale della competizione.

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Cinque gol al Giulianova nel test amichevole disputato ieri pomeriggio al Del Duca a porte chiuse. Il Picchio di Tomei anche ieri ha proseguito il percorso di avvicinamento all’esordio playoff con il confronto con la formazione giuliese allenata dall’ex difensore e tecnico bianconero Pergolizzi. Il tecnico dell’Ascoli nell’arco dei 90’ ha schierato tutti gli effettivi, compreso Del Sole, in campo già nella prima frazione di gioco. Il primo tempo del match, diretto dall’arbitro Eremitaggio della sezione di Ancona, è terminato sul risultato di 4-0 con le doppiette messe a segno da Oviszach (al 5’ e al 14’ p.t.) e di Corazza (al 9’ e al 22’ p.t.).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il test. Amichevole col Giulianova, il Picchio fa cinque gol Notizie correlate Gli impegni del Picchio. Amichevoli per il Picchio: Giulianova e FossombroneDue amichevoli al Del Duca a porte chiuse per alzare i ritmi in vista dell’esordio playoff. Leggi anche: Belgio travolge Stati Uniti con cinque gol in amichevole ad Atlanta. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ascoli,5 gol nell’amichevole col Giulianova; Italia battuta 1-0 dalla Germania nel secondo test amichevole: decisivo il gol di Birkholz; Brescia, nel test con l’Ospitaletto vittoria 4-3 in rimonta; Under 16, test col Napoli per il Benevento verso le fasi finali. Il test. Amichevole col Giulianova, il Picchio fa cinque golCinque gol al Giulianova nel test amichevole disputato ieri pomeriggio al Del Duca a porte chiuse. Il Picchio di Tomei anche ieri ha proseguito il percorso di avvicinamento all’esordio playoff con il ... sport.quotidiano.net Ascoli,5 gol nell’amichevole col GiulianovaOggi pomeriggio i bianconeri hanno disputato un’amichevole al Del Duca col Giulianova, allenato dall’ex bianconero Rosario Pergolizzi. Si è trattato di un ... picenonews24.it Catania, com'è andata l'amichevole contro l'Inter https://tinyurl.com/4fmyh4xy facebook