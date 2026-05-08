il sorriso delle star prima e dopo il makeover

Il sorriso delle star è spesso al centro dell’attenzione, desiderato da molti e considerato simbolo di perfezione. Tuttavia, molte celebrità scelgono di sottoporsi a interventi estetici per migliorare o modificare il proprio sorriso. Questi interventi vengono effettuati in studi specializzati e spesso vengono documentati prima e dopo i trattamenti. La trasformazione del sorriso delle star suscita curiosità tra i fan e i media.

Il sorriso delle star è uno dei maggiori oggetti del desiderio. Ma spesso i ricchi e famosi lo ritoccano per averlo al top. Nella gallery abbiamo raccolto le foto del prima e del dopo la trasformazione +++dropcap Si dice che il sorriso sia la finestra dell'anima e a Hollywood le star prendono il modo di dire alla lettera, tanto da sottoporsi a trattamenti di makeover che nel tempo hanno totalmente modificato l'aspetto dei loro denti, o perché raddrizzati, o perché sbiancati o perché hanno fatto ricorso al teeth contouring. Detto anche Mini Smile Makeover, è una delle specialità di The Harley Street Smile Clinic di Londra che...🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Un’emoji, un sorriso a denti stretti e una Ferrari da 600mila euro svanita in tribunale. In un concessionario ha perso una causa milionaria contro un cliente che aveva annullato l’ordine di una Ferrari SF90 Stradale dopo ritardi nella consegna. A decidere tutto è facebook

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