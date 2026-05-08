Il sorriso delle star prima e dopo il makeover

Da vanityfair.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sorriso delle star è spesso al centro dell’attenzione, desiderato da molti e considerato simbolo di perfezione. Tuttavia, molte celebrità scelgono di sottoporsi a interventi estetici per migliorare o modificare il proprio sorriso. Questi interventi vengono effettuati in studi specializzati e spesso vengono documentati prima e dopo i trattamenti. La trasformazione del sorriso delle star suscita curiosità tra i fan e i media.

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Il sorriso delle star è uno dei maggiori oggetti del desiderio. Ma spesso i ricchi e famosi lo ritoccano per averlo al top. Nella gallery abbiamo raccolto le foto del prima e del dopo la trasformazione +++dropcap Si dice che il sorriso sia la finestra dell'anima e a Hollywood le star prendono il modo di dire alla lettera, tanto da sottoporsi a trattamenti di makeover che nel tempo hanno totalmente modificato l'aspetto dei loro denti, o perché raddrizzati, o perché sbiancati o perché hanno fatto ricorso al teeth contouring. Detto anche Mini Smile Makeover, è una delle specialità di The Harley Street Smile Clinic di Londra che...🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Faccette Dentali In Ceramica | Sorriso perfetto | Dentista a Uboldo

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