Il rooftop ’Cosimo’ L’anima fiorentina dell’Hotel Excelsior

Da quotidiano.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul tetto dell’hotel Excelsior di piazza Ognissanti è stato inaugurato da alcune settimane il nuovo bar e ristorante chiamato Cosimo. Si tratta di un locale che porta sulla copertura dell’edificio un’offerta gastronomica e di intrattenimento, offrendo ai clienti una vista sulla città. L’apertura di Cosimo rappresenta un intervento recente che arricchisce l’attività dell’hotel, senza alterarne la struttura storica.

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di Davide Costa Novità per il bar e ristorante dell’hotel Excelsior: da alcune settimane, infatti, sul tetto dello storico edificio di piazza Ognissanti ha aperto Cosimo. Affacciato sull’Arno e sullo skyline mozzafiato di Firenze, è un omaggio all’anima artistica e gastronomica della città. Si tratta del rooftop di The Excelsior, a Luxury Collection Hotel, Florence che ha da poco riaperto con il nuovo brand The Luxury Collection, del gruppo Marriott International. Il rebranding dell’hotel è stato ispirato alla tradizione fiorentina e alla storia dell’hotel. The Excelsior sarà oggetto di una ristrutturazione delle camere e suite a completamento della rivisitazione delle aree comuni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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