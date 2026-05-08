Il ritorno di Mannarino | Il problema della musica è che sta alle leggi del denaro non del divino – L’intervista

Dopo un lungo silenzio di cinque anni, l’artista ha pubblicato il suo nuovo album intitolato Primo amore. L’ultimo lavoro risale al 2021 e da allora non erano stati annunciati nuovi progetti discografici. In un’intervista, ha dichiarato che il problema della musica è che segue le leggi del denaro e non quelle del divino. La sua carriera ha attraversato diverse fasi, culminando nel ritorno con questa nuova pubblicazione.

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