Il ritorno di Mannarino | Il problema della musica è che sta alle leggi del denaro non del divino – L’intervista
Dopo un lungo silenzio di cinque anni, l’artista ha pubblicato il suo nuovo album intitolato Primo amore. L’ultimo lavoro risale al 2021 e da allora non erano stati annunciati nuovi progetti discografici. In un’intervista, ha dichiarato che il problema della musica è che segue le leggi del denaro e non quelle del divino. La sua carriera ha attraversato diverse fasi, culminando nel ritorno con questa nuova pubblicazione.
L’ultimo album di Mannarino, V, risale al 2021, poi il silenzio, cinque anni dopo, un’infinità discografica, il ritorno con Primo amore. Ancora una volta il cantautore folk porta l’ascoltatore un po’ più in là, in ambienti mistici, alla ricerca di qualcosa di significativo, un indirizzo per chi assiste a questo approccio così squisitamente artistico, ormai piuttosto inedito nel circuito musicale italiano. Oggi, come dice anche nell’intervista sotto, è costretto a tornare sul pianeta Terra, per incontrare il pubblico in un tour che lo vedrà impegnato dal 21 giugno fino a metà settembre, ma proprio per riportare una dimensione altra, che è quella che più interessa l’artista romano.🔗 Leggi su Open.online
Notizie correlate
Leggi anche: Guerra in Iran, da che parte sta Dio? Cristianesimi a confronto: dal “tacciano le armi” del Papa alle bombe su Teheran “progetto divino” dei pastori Maga
Con il lancio del servizio che permette di scegliere solo donne, sia alle clienti che alle autiste, il colosso del ride-sharing divide i generi per arginare le aggressioni. Il ritratto di un’epoca che non sa ancora rendere sicuro un ritorno a casaCorre l’anno 2026, l’era delle macchine autonome e dei viaggi nello Spazio, ma noi siamo ancora fermi qui a considerare “innovativa” un’applicazione...
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Top Tre, i migliori dischi in uscita: Mannarino riparte dal Primo amore; L’8 maggio arriva il nuovo album di Mannarino, Primo amore - Radio Globo; Mannarino, l'album Primo Amore: Siamo in questa vita per sognare; Il ritorno di Mannarino al Primo amore: Sono rinato su un’isola caraibica grazie alla chitarra e al surf.
Da oggi disponibile il nuovo album di Mannarino Primo Amore. In estate il tour: unica data siciliana il 5 settembre a CataniaDa oggi disponibile il nuovo progetto discografico di Mannarino, Primo Amore. Il nuovo album segna una nuova fase del suo percorso artistico e conferma l’artista tra le voci più incisive del panoram ... gazzettajonica.it
Top Tre, i migliori dischi in uscita: Mannarino, Primo amore per il lago di ComoSulla stessa onda di Fughe da fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Top Tre, in collaborazi ... quicomo.it
Mannarino. . - facebook.com facebook
Oggi è il giorno: @mannarino Day su #Radio2! Dalle 10.35 insieme, in radio ed in tv sul canale 202 Su @RaiPlay raiplay.it/dirette/rairad… Su @raiplaysound raiplaysound.it/radio2 x.com