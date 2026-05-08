Il rifugio Linge cerca un gestore | ristorante 20 posti letto e un panorama da sogno

Un rifugio situato a 2.289 metri di quota nel Parco Nazionale dello Stelvio è alla ricerca di un nuovo gestore. La struttura offre un ristorante e venti posti letto, affacciandosi su un paesaggio considerato tra i più suggestivi della zona. La richiesta è rivolta a chi voglia occuparsi della gestione, senza ulteriori dettagli sul processo di selezione o sui requisiti specifici.

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A 2.289 metri di quota, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, c'è un rifugio alpino che cerca un nuovo gestore. Si chiama Linge, si trova nel territorio di Ponte di Legno e il Comune ha appena aperto una gara pubblica per affidarne la concessione e la gestione per i prossimi sei anni.Chi.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate La Cascina dei Gelsi chiude dopo 16 anni: ma il ristorante già cerca un gestoreIl Comune di Gardone Valtrompia ha pubblicato il bando per la gestione dell'immobile di proprietà pubblica (ad uso ristorante) noto come Cascina... Nuovo ospedale a Tradate: 20 posti letto, ma il rischio di carenzaIl nuovo ospedale di comunità a Tradate ha iniziato la sua attività operativa all’interno del complesso ospedaliero Galmarini, ampliando l’offerta... Una raccolta di contenuti Si parla di: Un bellissimo rifugio bresciano cerca un gestore: bastano 8.000 euro l'anno; Ponte di Legno: si cerca un gestore per il rifugio Linge. La rinascita del Rifugio Loa: il comune di Berzo Demo cerca gestoreDopo l’incendio del 2020, il Rifugio Loa rinasce ed è pronto a riaprire le porte agli escursionisti: al via la ricerca di un nuovo gestore. montagna.tv