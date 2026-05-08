Il rider picchiato a Torino Vanchiglia a Le Iene | Studio e lavoro per tre euro l' ora vorrei trovare un impiego vero

Il 29 aprile 2026, un rider egiziano di 29 anni è stato aggredito in via Rossini a Torino. L'uomo, intervistato ieri sera da una giornalista in un servizio trasmesso da Le Iene su Italia 1, ha raccontato di lavorare e studiare per tre euro l'ora e di desiderare un impiego stabile. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla condizione lavorativa dei rider in città.

Mohamed, il rider egiziano di 29 anni che lo scorso 29 aprile 2026 è stato aggredito in via Rossini a Torino, è stato intervistato da Alice Martinelli nel servizio della trasmissione televisiva Le Iene su Italia 1, andato in onda nella serata di ieri, giovedì 7 maggio 2026. Lo studente del.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Notizie correlate

Rider picchiato e derubato dei piatti che stava consegnando a Torino Vanchiglia, è caccia a due aggressoriUn rider egiziano di 29 anni è stato aggredito e rapinato nella tarda serata di mercoledì 29 aprile 2026 in via Rossini a Torino.

Rider in piazza a Napoli, ‘ora vogliamo un vero contratto di lavoro’Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi a Napoli, come in tutta Italia, siamo nelle piazze per chiedere che i rider abbiano un vero contratto e vengano...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Rider picchiato e derubato dei piatti che stava consegnando a Torino Vanchiglia, è caccia a due aggressori; Aizza il cane contro due ragazzi in Barriera di Milano e compie la rapina: arrestato 37enne.

Rider picchiato a Torino per il resto mancante: Studio per mantenermi, ora ho pauraAggredito mentre lavorava per pagarsi gli studi, picchiato per pochi euro di resto mancanti. È la denuncia di Mohamed Elsisi, 29 anni, studente di Ingegneria informatica al Politecnico di Torino, vitt ... giornalelavoce.it

Rider picchiato e derubato dei piatti che stava consegnando a Torino Vanchiglia, è caccia a due aggressoriUn rider egiziano di 29 anni è stato aggredito e rapinato nella tarda serata di mercoledì 29 aprile 2026 in via Rossini a Torino. Il giovane, uno studente del Politecnico che lavora per la piattaforma ... torinotoday.it

Qualche scatto dall'incontro di questa sera alla Conceria Vanchiglia di Torino, con Beatrice Salvioni e Marta Rota Núñez: grazie a tutti per aver partecipato, è stata una bellissima conversazione! - facebook.com facebook