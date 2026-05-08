Il rider picchiato a Torino Vanchiglia a Le Iene | Studio e lavoro per tre euro l' ora vorrei trovare un impiego vero

Da torinotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 aprile 2026, un rider egiziano di 29 anni è stato aggredito in via Rossini a Torino. L'uomo, intervistato ieri sera da una giornalista in un servizio trasmesso da Le Iene su Italia 1, ha raccontato di lavorare e studiare per tre euro l'ora e di desiderare un impiego stabile. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla condizione lavorativa dei rider in città.

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Mohamed, il rider egiziano di 29 anni che lo scorso 29 aprile 2026 è stato aggredito in via Rossini a Torino, è stato intervistato da Alice Martinelli nel servizio della trasmissione televisiva Le Iene su Italia 1, andato in onda nella serata di ieri, giovedì 7 maggio 2026. Lo studente del.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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