Il ricordo di Giuseppe Tusa il milazzese morto nel porto di Genova

A Milazzo si è svolta una cerimonia per ricordare Giuseppe Tusa, uno dei nove uomini deceduti nel crollo della Torre Piloti del porto di Genova avvenuto la notte del 7 maggio 2013. La ricorrenza, che segna il 13° anniversario dell’incidente, ha coinvolto familiari, amici e rappresentanti delle forze dell’ordine, che hanno partecipato alla commemorazione nel rispetto della memoria delle vittime.

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