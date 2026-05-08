Il ricordo di Giuseppe Tusa il milazzese morto nel porto di Genova
A Milazzo si è svolta una cerimonia per ricordare Giuseppe Tusa, uno dei nove uomini deceduti nel crollo della Torre Piloti del porto di Genova avvenuto la notte del 7 maggio 2013. La ricorrenza, che segna il 13° anniversario dell’incidente, ha coinvolto familiari, amici e rappresentanti delle forze dell’ordine, che hanno partecipato alla commemorazione nel rispetto della memoria delle vittime.
Anche a Milazzo, la cerimonia commemorativa in occasione del 13° anniversario del crollo della Torre Piloti del porto di Genova, tragedia avvenuta la notte del 7 maggio 2013 e costata la vita a nove uomini tra militari della Guardia Costiera e operatori civili portuali, tra cui il giovane.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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