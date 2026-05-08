Il ragazzo di 24 anni che girava in bicicletta con 240 grammi di droga

Giovedì 7 maggio, a Manerba del Garda, i carabinieri hanno notato un giovane in bicicletta che, alla vista della pattuglia, ha cambiato direzione repentinamente. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato nel suo zaino 240 grammi di sostanza stupefacente. Il ragazzo di 24 anni è stato fermato e sottoposto a perquisizione, che ha portato al sequestro della droga. L'uomo è stato successivamente accompagnato in caserma per le verifiche del caso.

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A tradirlo è stata la sterzata improvvisa. Nel pomeriggio di giovedì 7 maggio, a Manerba del Garda, i carabinieri della Stazione locale stavano effettuando un normale servizio di controllo quando hanno notato un giovane in bicicletta che, non appena aveva visto la pattuglia, ha cambiato direzione.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Negozio setacciato a Sassuolo, identificate 15 persone con precedenti e sequestrati 240 grammi di drogaL'operazione congiunta di polizia ha interessato per due giorni consecutivi un'attività in piazzale Tien An Men, con anche l'impiego dell'unità... Girava con mezzo chilo di hashish: ragazzo arrestato dalla FinanzaMezzo chilo di hashish in auto e per un 21enne residente a Fermignano scattano arresto e obbligo di firma. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Con la moto contro un camion: muore a 24 anni mentre va al lavoro; Valmontone, fermato in stazione con due spinelli: in casa nascondeva 4 chili di droga; Alexandru e Sarah, i fidanzati morti nel fosso a 25 e 24 anni: tragico incidente in scooter, i corpi trovati dopo ore; 24enne perde la vita in moto mentre sta andando al lavoro. Militare di 24 anni morto suicida: la tragedia alla vigilia della Festa dell’EsercitoMilitare di 24 anni morto suicida durante l’operazione Strade Sicure il 2 maggio. Era effettivo al 1º Reggimento Trasmissioni di Milano. infodifesa.it Un ragazzo di 24 anni picchiato a sangue: ora è in prognosi riservata a FoggiaUn 24enne è stato aggredito con calci e pugni in piazza Siniscalco Ceci. Ricoverato con trauma cranico e fratture multiple ... ilfattoquotidiano.it È accaduto nella scuola media di Taviano (Lecce). Il ragazzo ha fatto vedere la scacciacani, tenuta nello zaino, ai compagni che hanno avvisato il professore - facebook.com facebook Il ragazzo ritratto nella foto si chiamava Yarotskij, era un vignettista russo condannato per aver disegnato una caricatura di Putin. Nella notte del 7 maggio si è tolto la vita nella colonia penale IK-9 di Khadyzhensk. A riferire l’accaduto, in una lettera, è stato un a x.com