Il pompiere Rubio dal Papa dopo le bordate di Trump Ma la geopolitica fa da muro

Da laverita.info 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario di Stato americano si è incontrato con il Papa in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e l’amministrazione Trump. La visita avviene dopo alcune dichiarazioni critiche di Trump e si inserisce in un tentativo di avvicinamento tra le due parti. Al centro delle discussioni ci sono i rapporti con la Santa Sede e le questioni legate alla Cina. La geopolitica internazionale complica comunque gli sforzi di dialogo tra le parti.

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Ricucire con la Santa Sede e trovare una convergenza sul piano geopolitico. È stato questo l’obiettivo della visita effettuata ieri da Marco Rubio in Vaticano. Il segretario di Stato americano ha innanzitutto avuto un colloquio con Leone XIV: colloquio che una fonte statunitense ha definito «amichevole e costruttivo». In particolare, secondo una nota del Dipartimento di Stato di Washington, i due hanno discusso «della situazione in Medio Oriente e di temi di interesse comune nell’Emisfero occidentale». «L’incontro», si legge ancora, «ha sottolineato la solida relazione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede e il loro comune impegno per la promozione della pace e della dignità umana».🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Il «pompiere» Rubio dal Papa dopo le bordate di Trump. Ma la geopolitica fa da muro

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