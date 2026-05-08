Il segretario di Stato americano si è incontrato con il Papa in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e l’amministrazione Trump. La visita avviene dopo alcune dichiarazioni critiche di Trump e si inserisce in un tentativo di avvicinamento tra le due parti. Al centro delle discussioni ci sono i rapporti con la Santa Sede e le questioni legate alla Cina. La geopolitica internazionale complica comunque gli sforzi di dialogo tra le parti.

Ricucire con la Santa Sede e trovare una convergenza sul piano geopolitico. È stato questo l’obiettivo della visita effettuata ieri da Marco Rubio in Vaticano. Il segretario di Stato americano ha innanzitutto avuto un colloquio con Leone XIV: colloquio che una fonte statunitense ha definito «amichevole e costruttivo». In particolare, secondo una nota del Dipartimento di Stato di Washington, i due hanno discusso «della situazione in Medio Oriente e di temi di interesse comune nell’Emisfero occidentale». «L’incontro», si legge ancora, «ha sottolineato la solida relazione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede e il loro comune impegno per la promozione della pace e della dignità umana».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il «pompiere» Rubio dal Papa dopo le bordate di Trump. Ma la geopolitica fa da muro

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8/5/26. Udienza di circa 45 minuti in #Vaticano, di #LeoneXIV a Marco #Rubio. In Segreteria di Stato, il colloquio con il cardinale Parolin con un focus sui “Paesi segnati dalla guerra, da tensioni politiche e da difficili situazioni umanitarie” Nei colloqui di questa - facebook.com facebook

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