Dopo un buon avvio nella partita di Roma, Riccardo Braschi si sta preparando per la prossima sfida e spera di essere incluso nella convocazione. La sua possibilità di giocare non è ancora certa, e la decisione finale verrà presa nelle prossime ore. Braschi si allena con impegno, con l’obiettivo di segnare il suo primo gol in stagione.

La prospettiva di Riccardo Braschi, una volta arrivati al punto della settimana nel quale si prendono le decisioni, non è per niente definita. Anzi, in questo momento sono almeno tre le possibilità del suo weekend. Molto - anzi, tutto - dipenderà dal recupero di Roberto Piccoli, che ieri per la prima volta si è aggregato parzialmente ai compagni dopo il problema muscolare patito nella trasferta di Lecce. Le chance di convocazione sono dunque aumentate, mentre invece resta in dubbio la sua presenza in campo dal primo minuto. La maglia del centravanti nella sfida col Genoa resta così ancora da assegnare. Anche perché l’assenza di Moise Kean - sarebbe la settima partita consecutiva ai box - pare pressoché certa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il personaggio - Dopo l’ottimo ingresso nella partita di Roma. Braschi scalda i motori. Punta la convocazione. E sogna il primo gol

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