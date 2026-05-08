Il cosiddetto ‘Patto di cura’ viene descritto come un percorso complesso e difficile per le persone con disabilità e i loro caregiver. Spesso ci si confronta con un sistema che, pur presentandosi come di supporto, si rivela complicato e faticoso da gestire. Le norme e le tutele esistenti vengono percepite come insufficienti a rispondere alle reali esigenze di chi si prende cura quotidianamente di una persona con disabilità.

di Rosamaria Fumarola Ci riempiamo la bocca di belle parole, ci sentiamo tutelati dalle leggi, dal buon senso che ci pare di vedere intorno a noi, dai proclami del politico che abbiamo votato ed andiamo avanti tenendoci strette le tutele che siamo stati in grado di costruirci. Tutto sembra che regga, fino a quando non entriamo in un pronto soccorso e la prima cosa che constatiamo è che il soccorso se c’è non è mai pronto, così come non è mai pronta una cura di cui abbiamo urgente necessità. La civiltà occidentale arretra infatti con vergogna di fronte alle liste d’attesa incise sulla pelle dei cittadini. Insomma, la vita è sacra fino a quando non metti piede in un ospedale e, ad onta di quanto si immagini, anche nelle strutture private regna la barbarie.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il ‘Patto di cura’? Un girone dantesco in cui disabili e caregiver devono scendere

Notizie correlate

LIVE Bosnia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: abisso o liberazione nel girone dantesco di ZenicaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Bosnia...

Leggi anche: Anziani, disabili e caregiver, approvata la programmazione per il 2026

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Patti di collaborazione per i beni comuni: pubblicato il nuovo Avviso Pubblico; Maggio mese del Patto Sociale; Proposta patto di collaborazione per orto botanico; Parco Goisis e Parco del Galgario: affidata a Brothers All ODV la gestione del chiosco e la cura condivisa dei parchi.

Dalla scuola rinnovata al Patto di Cura: un mese di impegno alla ‘Santarosa’ di SaviglianoLa scuola Primaria di Savigliano, dove si sono tirate le somme di un’esperienza partecipata, ha coinvolto l’intera comunità scolastica ... targatocn.it

Bergamo, Parco Goisis e Galgario: al via un progetto di gestione condivisa e inclusione socialeLa Giunta comunale di Bergamo ha approvato il patto di collaborazione con l’associazione Brothers All Odv per la gestione del chiosco del Parco Goisis e la cura condivisa del Parco Goisis e del Parco ... ecodibergamo.it

Dall'idea del Partito dello Stretto alla firma del Patto di Caronte: l'esito del primo storico confronto tra i candidati Sindaco di Reggio e Messina | FOTO - facebook.com facebook

Ue: "Non è possibile uscire unilateralmente dal Patto di stabilità. Le regole fiscali sono parte del diritto Ue. I Paesi in procedura rispettino le raccomandazioni". #ANSA x.com