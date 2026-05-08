Il parco giochi comunale viene chiuso per colpa dei vandali

Il parco giochi comunale di Santi Cosma e Damiano è stato chiuso in seguito a danni causati da atti di vandalismo. Nei giorni scorsi, il sindaco Franco Taddeo ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura dell’area. La decisione è stata presa dopo che sono stati riscontrati danni alle strutture e alle attrezzature del parco, rendendo necessaria la sospensione delle attività fino a nuove disposizioni.

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Il parco giochi comunale chiuso per colpa dei vandali. Accade a Santi Cosma e Damiano dove il primo cittadino, Franco Taddeo, ha firmato nei giorni scorsi l’apposita ordinanza dopo la sgradita “visita”.Il provvedimento è stato firmato in seguito alla nota ricevuta da parte dell’ufficio tecnico.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: "Nonostante il divieto, c'è chi entra nel parco giochi chiuso per i crolli" Chiuso per 7 giorni il chiosco bar nel parco giochi di Gravina: era frequentato da pregiudicatiI carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza per la gestione di un chiosco... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Riaperta la ludoteca del parco giochi Valdonega: da lunedì di nuovo accessibile alle famiglie; Martedì inaugurazione della nuova area giochi attrezzata nel Parco Fratelli De Filippo; Nuova area giochi, la Pierina si arricchisce con il ‘Parco del Melo’; Un parco giochi davanti al museo Salinas, il Comune lo autorizza ma poi se ne pente. Comune di Noci: riapre il Parco Giochi di via Tommaso Siciliani con sport, spettacoli e attività per tutte le etàDomenica 21 settembre sarà una giornata di festa per la città con la riapertura del Parco Giochi di via Tommaso Siciliani, restituito alla comunità dopo i lavori di riqualificazione che ne hanno ... affaritaliani.it Il parco giochi di Lacchiarella abbraccia i bambini con ogni esigenzaUn diritto che dovrebbe essere garantito a tutti i bambini è quello del gioco, purtroppo non è sempre così, barriere architettoniche spesso non rendono accessibili i parchi giochi ai bimbi con ... invisibili.corriere.it R.P.D Ringrazio Prego Dono. Funny Song Studio · Funny Song. Benvenuti al parco giochi delle perline con la più coraggiosa al secondo piano ...ogni giorno un nuovo progresso è bellissimo vedervi crescere facebook