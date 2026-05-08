L’attrice Arianna Amadei ha annunciato ufficialmente la sua presenza per un’altra stagione ne Il Paradiso delle Signore, interpretando ancora il personaggio di Odile. La conferma arriva attraverso un’intervista in cui l’attrice parla della sua esperienza e dell’attesa di una rivelazione sulla paternità del suo personaggio. La sua presenza nel cast è stata confermata anche per i prossimi mesi, senza ulteriori dettagli sulla trama o sviluppi futuri.

Siamo ormai alle battute finali de Il Paradiso delle Signore, una stagione lunga e ricca di colpi di scena che l’ha vista spesso protagonista. Come ha vissuto questo viaggio così intenso? C’è una scena che, più di altre, le è rimasta dentro? Questa stagione è stata molto intensa per Odile, dall’inizio alla fine ci sono stati momenti molto difficili per lei. Dalla rottura del matrimonio di Adelaide, alla scoperta dell’amore di Rosa e Marcello fino ad arrivare a queste ultime puntate. È stato estremamente difficile reggere quest’anno a livello emotivo ma fortunatamente sono circondata da un cast e da una troupe meravigliosa che mi ha saputo aiutare e sostenere sempre.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle Signore, intervista ad Arianna Amadei: “un altro anno nei panni di Odile”

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