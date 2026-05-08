Il Papa arriva a Pompei campane a festa per il Pontefice

Il Papa è atterrato a Pompei in elicottero, accolto con le campane a festa del Santuario. Si tratta della quinta visita di un pontefice nella città, evento che ha attirato l’attenzione dei fedeli e dei presenti. L’arrivo si è svolto senza incidenti e ha subito suscitato l’interesse di quanti si trovavano sul posto. La visita papale a Pompei rappresenta un momento di rilievo per la comunità religiosa locale.

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(Adnkronos) – Il Papa è arrivato a Pompei in elicottero. L’arrivo di Leone XIV – la quinta volta di un pontefice in città – viene salutato con le campane a festa del Santuario. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Campane santuario di Pompei suonata festiva delle 11:00 Notizie correlate ?La visita del Papa a Napoli e Pompei, 30mila persone accoglieranno il Pontefice in piazza PlebiscitoIn campo trecento parrocchie, 1400 volontari, 10mila transenne da piazzare nelle zone off limits e circa 30mila persone che accoglieranno il Papa in... Papa Leone a Napoli, Piazza del Plebiscito e Pompei si preparano ad accogliere il PonteficeNapoli si prepara ad accogliere Papa Leone XIV venerdì 8 maggio, il Pontefice la mattina sarà a Pompei e poi, nel pomeriggio, raggiungerà il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tra preghiere e ultimi ritocchi, l'attesa di Pompei per la visita di Leone XIV; A Napoli tutto pronto per la visita di Papa Leone, in città arriva la Papamobile. Al Duomo l'incontro con la mamma di Domenico; Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma del viaggio apostolico e cosa sapere; Papa Leone XIV, l'itinerario del Pontefice da Pompei a Napoli: orari e tappe. Papa Leone arriva a Pompei: il primo abbraccio è per poveri, ammalati e anzianiInizia alle ore 8,52 con l’atterraggio nell'area Meeting del Santuario di Pompei la visita di Papa Leone XIV. Il Santo Padre giunge pellegrino ai piedi della Madonna del Rosario ad un anno dalla sua ... napolitoday.it Napoli, arriva il Papa: la guida completa a strade chiuse e divieti per venerdì 8 maggioNapoli si prepara ad accogliere Papa Leone XIV. In vista della visita pastorale prevista per questo venerdì, il Comune ha varato un piano traffico straordinario per garantire la sicurezza del Pontefic ... ilcrivello.it Domani il Papa arriva a Pompei per celebrare la Messa in piazza Bartolo Longo e pregare la supplica alla Beata Maria Vergine del Santo Rosario, ad un anno dalla sua elezione al soglio di Pietro. Leggi l’articolo shorturl.at/L9omg x.com A Largo Donnaregina, sede della Curia di Napoli, arriva la Papamobile, che sarà utilizzata da Papa Leone XIV nel corso degli appuntamenti previsti per domani 8 maggio nel capoluogo partenopeo. #ilmattino #papaleone #napoli - facebook.com facebook