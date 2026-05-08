Il panino migliore al mondo secondo la CNN è la muffoletta siciliana

Secondo CNN Travel, la muffoletta siciliana è il miglior panino al mondo. Se amate lo street food, questa specialità regionale è da provare assolutamente. La muffoletta è una focaccia farcita con ingredienti tipici locali, apprezzata per il suo sapore autentico e la sua preparazione tradizionale. La sua posizione nella classifica internazionale ha attirato l'attenzione di molti appassionati di gastronomia.

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