Il Padiglione del Qatar alla Biennale Arte di Venezia presenta un progetto che integra musica, cinema e cucina come elementi della cultura araba. La mostra si sviluppa attraverso incontri che affrontano temi come l’ospitalità, la migrazione, la memoria e la continuità. Questi aspetti vengono esplorati come pratiche culturali interconnesse, creando un percorso che unisce diverse forme di espressione e tradizione.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Venezia, 7 mag. (askanews) – , sviluppandosi attraverso incontri che esplorano l’ospitalità, la migrazione, la memoria e la continuità nel mondo arabo. Il padiglione temporaneo è stato progettato dall’artista thailandese Rirkrit Tiravanija, con la monumentale scultura in resina e taniche di benzina dell’artista kuwaitiana-portoricana Alia Farid installata all’interno della tenda. L’artista libanese Tarek Atoui riunisce musicisti che reagiscono a registrazioni sul campo e fonti d’archivio provenienti da tutta la regione in performance improvvisate.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il Padiglione del Qatar alla Biennale Arte di Venezia unisce musica, cinema e cibo come pratiche culturali interconnesse

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