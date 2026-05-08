Un nuovo modello della linea G-LIDE, lanciata nel 1999, si propone come l’orologio perfetto per gli sport estremi e acquatici. Questo G-Shock si distingue per la resistenza e le funzionalità pensate per chi pratica sport in ambienti difficili. È disponibile a un prezzo che lo rende accessibile a un pubblico più ampio, senza compromettere le caratteristiche tecniche del marchio. La linea G-LIDE si rivolge a chi cerca affidabilità e praticità in ogni situazione.

Lanciata nel 1999, G-LIDE è la linea di orologi G-SHOCK dedicata agli sport acquatici ed estremi. Dotati di un display MIP che mostra l'ora dell'alba e del tramonto, un grafico delle maree e i dati lunari, gli orologi G-LIDE dispongono anche di connettività Bluetooth che permette di accoppiarli all'applicazione CASIO WATCHES per monitorare il numero di passi e tracciare i dati di allenamento (tempo, distanza, ritmo, calorie bruciate). Sono persino compatibili con Strava! Resistenti all'acqua fino a 20 bar, sono diventati un vero e proprio punto di riferimento per i surfisti. La GBX-H5600 en noir. © G-SHOCK La GBX-H5600 en bleu. © G-SHOCK Le novità del GBX-H5600.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il nuovo G-Shock è l'orologio ideale per gli sport estremi, a un prezzo imbattibile

Notizie correlate

Questo Fossil automatico e scheletrato è ora a metà prezzo su Amazon, ed è pronto a diventare il tuo nuovo orologio del cuoreA proposito dell'orologio uomo come accessorio definitivo di stile: questi giorni ricchi e affollati di Offerte di Primavera Amazon ci permettono di...

Leggi anche: Al via i lavori del nuovo cavo sotterraneo per contenere gli eventi meteorologici estremi

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: G-Shock e Star Wars: arrivano gli orologi ispirati al Mandaloriano; G-SHOCK sceglie Artie 5ive come ambassador; Star Wars arriva al polso: i G-Shock Mandalorian e Grogu sono già oggetti da collezione; Casio lancia i nuovi AQ-240E: l'orologio sottile che sta bene su tutto.

Lancio del nuovo orologio digitale Casio G-Shock con display quadratoL'orologio 2026 Casio G-Shock Baby-G x Hysteric Glamour sta per essere lanciato in Giappone. Questo modello di collaborazione, basato sul BGD-10K, ha un display digitale di forma quadrata ed è dotato ... notebookcheck.it

Il nuovo Casio G-SHOCK misura i battiti e mostra i dati delle mareePer la prima volta Casio porta la rilevazione del battito cardiaco al polso nella sua serie G-LIDE. Il nuovo G-SHOCK GBX-H5600, inoltre, traccia l'attività fisica e mostra i dati sulle maree ... hdblog.it

Il Real Madrid sotto shock dopo la rissa tra Valverde e Tchouameni: il centrocampista uruguaiano è stato portato in ospedale dopo un pugno ricevuto negli spogliatoi. Il club avrebbe già sospeso entrambi e valuta provvedimenti durissimi: https://fanpa.ge/vAz0 facebook

Il dato shock degli attaccanti del #Milan: sommando tutti i periodi di digiuno dei rossoneri, sono in totale 757 i giorni in cui sono a secco. x.com