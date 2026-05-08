Il Napoli sta seguendo da vicino il difensore del Werder Brema, Karim Coulibaly, in vista di possibili acquisti. La squadra partenopea ha manifestato interesse per il giocatore, che è attualmente sotto contratto con il club tedesco. La trattativa si inserisce in un quadro di competizione tra diversi club europei, tutti interessati a rinforzare il reparto difensivo. La decisione finale dipenderà dalle negoziazioni tra le parti coinvolte.

La dirigenza partenopea ha messo gli occhi sul difensore del Werder Brema Karim Coulibaly, ma la concorrenza è davvero importante. “Il tedesco di origini ghanese è considerato un predestinato. Tanto che a soli 18 anni fa gola a società del calibro di Newcastle, Manchester United e Chelsea, soltanto per citare per le big di Premier League. In realtà il classe 2007 ha attirato anche le attenzioni di Napoli e Psg, oltre a essere stato visionato recentemente dal vivo da un emissario del Real Madrid. Insomma, la concorrenza rischia di essere pesante e complicata da battere. La caccia della Signora al difensore mancino è appena iniziata“. Oggi avvenne – Napoli-Verona 2-1 del 1970.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il Napoli sfida i top club europei per Coulibaly

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