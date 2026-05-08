Il Napoli si appresta a reinserire Di Lorenzo tra i titolari, dopo aver analizzato le partite giocate senza di lui in campo. Durante le gare senza il capitano, la squadra ha ottenuto risultati diversi, con alcune vittorie e altre sconfitte. I dati mostrano un andamento variegato nelle prestazioni azzurre senza il difensore, portando alla decisione di reintegrarlo come titolare nella prossima partita.

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© Calcionews24.com - Il Napoli ritrova Di Lorenzo titolare: come sono andate le partite senza il capitano. Il bilancio azzurro non lascia dubbi

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