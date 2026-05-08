Il Napoli pensa ad un Sarri 2.0 | ecco i possibili colpi

Il Napoli sta considerando diverse opzioni per la prossima stagione e, tra i nomi più discussi, torna con forza quello di Maurizio Sarri. La società sta valutando i possibili acquisti e le strategie da adottare per rinforzare la rosa, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni sul campo. La scelta del nuovo allenatore rappresenta uno dei punti centrali in vista delle decisioni da prendere nei prossimi mesi.

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Il futuro del Napoli potrebbe presto riportare alla mente ricordi molto amati dai tifosi azzurri. In vista della prossima stagione, il club starebbe valutando diverse soluzioni per la panchina e, tra i nomi più seguiti, torna con forza quello di Maurizio Sarri. L’allenatore toscano, che a Napoli ha lasciato un segno importante grazie al suo gioco spettacolare, rappresenterebbe una scelta di continuità tecnica e identità calcistica per il progetto del presidente De Laurentiis L’idea della società sarebbe quella di affidare a Sarri una squadra già competitiva, intervenendo però con alcuni ritocchi mirati sul mercato. Tra le priorità ci sarebbe l’acquisto di un vice Di Lorenzo, fondamentale per garantire maggiore equilibrio sulle fasce durante una stagione lunga e ricca di impegni.🔗 Leggi su Dailynews24.it Notizie correlate Napoli, con Sarri già scelti i colpi per il mercato: spuntano possibili richieste!Maurizio Sarri è il candidato principale di Aurelio De Laurentiis nel caso Antonio Conte decidesse di lasciare la panchina azzurra. Leggi anche: De Bruyne pensa all’addio, il Napoli osserva: ecco le possibili destinazioni Altri aggiornamenti Temi più discussi: Calciomercato Milan – Lukaku rossonero? Allegri ci pensa, il Napoli fissa il prezzo; Il Parma pensa a Obaretin per la difesa: può arrivare l’affondo in un caso – TMW; La Una Hotels vince contro Napoli e pensa ai playoff: ne parliamo a Reggio a Canestro; Il Napoli pensa seriamente a Gila? Fabbroni: E occhio al ritorno di Rafa Marin. Taglio al monte ingaggi: il Napoli pensa a quattro cessioni eccellentiIl Napoli per la prossima stagione dovrà alleggerire il monte ingaggi e per farlo, in estate, sarà fondamentale cedere qualcuno dei big per abbassare il totale degli stipendi. tuttonapoli.net Napoli, pronto l’assalto al vice Hojlund: ecco FergusonIl Napoli guarda avanti e pensa già alla prossima stagione. Tra le priorità del club azzurro c’è quella di individuare un nuovo attaccante che possa ... dailynews24.it IL NAPOLI PENSA IN GRANDE: IL COLPACCIO ARRIVA DAL MILAN - facebook.com facebook Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli pensa già al futuro e ai nuovi cambiamenti OUT: Juan Jesus, Zambo Anguissa e Romelu Lukaku IN: Rafa Marin, Richard Rios e Andrea Pinamonti Sulla lista del ds Manna ci sono anche Joao Gomes per il ce x.com