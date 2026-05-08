Il Napoli pensa ad un assalto a Cambiaso

Il Napoli sta valutando diverse opzioni per rinforzare la rosa e tra i nomi che circolano c’è anche quello di Andrea Cambiaso. La dirigenza azzurra ha inserito il nome del calciatore tra i possibili acquisti, senza ancora prendere decisioni definitive. La trattativa non è ancora ufficiale e restano da definire alcuni dettagli legati al trasferimento.

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Cambiaso viene considerato uno dei profili più interessanti del campionato grazie alla sua duttilità e alla capacità di giocare su entrambe le fasce. Qualità che piacciono molto alle squadre che vogliono un calcio moderno, veloce e dinamico. Il Napoli, da tempo, è alla ricerca di calciatori in grado di garantire corsa, qualità tecnica e continuità, e il nome dell’ex Genoa risponde perfettamente a queste caratteristiche. La concorrenza, però, è molto ampia. Oltre agli azzurri, altri sei club avrebbero effettuato sondaggi per capire margini e costi di una possibile operazione. Al momento non esiste una vera trattativa, ma il forte interesse conferma quanto il giocatore sia apprezzato sul mercato.🔗 Leggi su Dailynews24.it Notizie correlate Il Napoli pensa ad un Sarri 2.0: ecco i possibili colpiIl futuro del Napoli potrebbe presto riportare alla mente ricordi molto amati dai tifosi azzurri. Leggi anche: Cambiaso-Milan, assalto totale: la Juventus fissa il prezzo del sacrificio Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Calciomercato Milan – Lukaku rossonero? Allegri ci pensa, il Napoli fissa il prezzo; Il Parma pensa a Obaretin per la difesa: può arrivare l’affondo in un caso – TMW; La Una Hotels vince contro Napoli e pensa ai playoff: ne parliamo a Reggio a Canestro; Il Napoli pensa seriamente a Gila? Fabbroni: E occhio al ritorno di Rafa Marin. Taglio al monte ingaggi: il Napoli pensa a quattro cessioni eccellentiIl Napoli per la prossima stagione dovrà alleggerire il monte ingaggi e per farlo, in estate, sarà fondamentale cedere qualcuno dei big per abbassare il totale degli stipendi. tuttonapoli.net Napoli, pronto l’assalto al vice Hojlund: ecco FergusonIl Napoli guarda avanti e pensa già alla prossima stagione. Tra le priorità del club azzurro c’è quella di individuare un nuovo attaccante che possa ... dailynews24.it IL NAPOLI PENSA IN GRANDE: IL COLPACCIO ARRIVA DAL MILAN - facebook.com facebook Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli pensa già al futuro e ai nuovi cambiamenti OUT: Juan Jesus, Zambo Anguissa e Romelu Lukaku IN: Rafa Marin, Richard Rios e Andrea Pinamonti Sulla lista del ds Manna ci sono anche Joao Gomes per il ce x.com