Il Napoli pensa ad un assalto a Cambiaso

Da dailynews24.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli sta valutando diverse opzioni per rinforzare la rosa e tra i nomi che circolano c’è anche quello di Andrea Cambiaso. La dirigenza azzurra ha inserito il nome del calciatore tra i possibili acquisti, senza ancora prendere decisioni definitive. La trattativa non è ancora ufficiale e restano da definire alcuni dettagli legati al trasferimento.

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Cambiaso viene considerato uno dei profili più interessanti del campionato grazie alla sua duttilità e alla capacità di giocare su entrambe le fasce. Qualità che piacciono molto alle squadre che vogliono un calcio moderno, veloce e dinamico. Il Napoli, da tempo, è alla ricerca di calciatori in grado di garantire corsa, qualità tecnica e continuità, e il nome dell’ex Genoa risponde perfettamente a queste caratteristiche. La concorrenza, però, è molto ampia. Oltre agli azzurri, altri sei club avrebbero effettuato sondaggi per capire margini e costi di una possibile operazione. Al momento non esiste una vera trattativa, ma il forte interesse conferma quanto il giocatore sia apprezzato sul mercato.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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