Il museo di Antonello inizia a prendere forma assegnate indagini geologiche e prove di laboratorio

A distanza di anni dagli annunci primi passi concreti per la realizzazione del "Museo virtuale antonelliano Casa Museo". Il Comune ha assegnato le indahini geognostiche, geofisiche e le prove in laboratorio del progetto. Il responsabile del progetto è l'architetto Chetti Tamà, aggiudcataria la.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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