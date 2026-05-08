Il Misantropo di Molière al Teatro Arcobaleno dall’8 maggio
Un'innovativa messinscena, quella di Vincenzo Zingaro, nella quale la vicenda si dipana in una dimensione onirica. Un capolavoro di drammaturgia del XVII secolo che ci descrive in maniera spietata l'animo umano. Una riflessione sulla difficoltà di essere autentici nella corte francese di Molière quanto nell'odierna società digitale nelle quali alla sostanza viene anteposta la forma, l'immagine, l'apparenza IlMisantropo di MolièreovveroIl sogno di Alcestesarà alTeatro Arcobaleno (Centro Stabile del Classico)dall’8fino al17 maggio. In scena la versione innovativa diVincenzo Zingaroche ne ha curato la regia, le scene, l’adattamento ed interpreta Alceste.🔗 Leggi su Ildifforme.it
Notizie correlate
Al teatro degli Unanimi. Domani va in scena ’Il Misantropo’ di MoliereARCIDOSSO Dopo i recenti tutto esaurito con Paolo Rossi e Ugo Dighero, la stagione 2025/2026 dei Teatri d’Amiata prosegue con un grande classico...
“Il misantropo” di Molière con Fausto Cabra in scena al Teatro Ivo ChiesaMercoledì 15 e giovedì 16 aprile va in scena al Teatro Ivo Chiesa “Il misantropo” di Molière, interpretato da Fausto Cabra per la regia di Andrée...
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Il Misantropo di Molière; Al Teatro Arcobaleno Il Misantropo di Moliére dall'8 maggio -; Cast completo per IL MISANTROPO con Sandra Oh; La WeCOM-Ortoetruria stasera a Catanzaro per Gara 2.
Il Misantropo di Molière. La versione di CatalystLuci accese sulla stagione del Teatro Verdi di Monte San Savino per l’arrivo, stasera alle ore 21:15, de Il misantropo, la nuova produzione della compagnia Catalyst, secondo capitolo del percorso L ... lanazione.it
Il misantropo da Molière in scena al VerdiArezzo, 11 dicembre 2025 – Luci accese sulla stagione del Teatro Verdi di Monte San Savino per l’arrivo, martedì 16 dicembre alle ore 21:15, de Il misantropo, la nuova produzione della compagnia ... lanazione.it
«Il teatro diventa un’àncora: è l’unica cosa che può salvarci. Ci protegge dalla vita, che vi entra, ma in forma rappresentata». Le parole di Andrée Ruth Shammah ci ricordano perché abbiamo ancora bisogno dei classici. Il suo "Misantropo" arriva al Mercante d - facebook.com facebook