In un episodio recente, Giulia Salemi ha rivolto una critica a Gianmarco Zagato. L'influencer ha già avuto in passato momenti in cui ha commentato pubblicamente alcune situazioni. La discussione tra i due è diventata oggetto di attenzione sui social e tra gli utenti che seguono le vicende di influencer e personaggi noti.

Giulia Salemi ha affrontato Gianmarco Zagato. Non è la prima volta che l’influencer si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Giulia Salemi ha deciso di affrontare Gianmarco Zagato in un faccia a faccia particolarmente atteso, viste le frecciate che sono arrivate all’influencer nel podcast Tavolo Parcheggiato. Giulia Salemi ha confermato quello che molti fan pensavano, ovvero che Nicole Pallado e Gianmarco Zagato, quando hanno parlato di un’influencer nel loro podcast, si stavano riferendo proprio a lei. Loro non hanno mai fatto il suo nome, ma la reazione di Salemi è la conferma che in molti aspettavano. L’influencer ha deciso di affrontare la situazione con un faccia a faccia diretto con Zagato.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Il mio podcast ti fa schifo?”, Giulia Salemi attacca Gianmarco Zagato

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