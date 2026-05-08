Il ministro dei trasporti giapponese visita la centrale operativa della M4 eccellenza del trasporto pubblico

Il ministro dei Trasporti giapponese ha visitato la centrale operativa della linea M4 a Milano. La visita si è svolta oggi, con l’obiettivo di osservare da vicino il funzionamento del sistema di gestione del trasporto pubblico. Durante l’incontro, sono stati mostrati i sistemi di controllo e monitoraggio utilizzati per coordinare il servizio e garantire la sicurezza dei passeggeri. La visita si inserisce in un contesto di scambi e confronti tra i due paesi sul settore dei trasporti.

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Milano, 8 maggio 2026 - Il ministro delle Infrastrutture, dei Trasporti, del Territorio e del Turismo del Giappone Yasushi Kaneko ha visitato oggi la centrale operativa M4, la linea metropolitana automatica e tecnologicamente più avanzata di Milano, simbolo di eccellenza del trasporto pubblico italiano. Ad accogliere il ministro sono stati l’Amministratore Delegato del Gruppo Atm Alberto Zorzan e il General Manager Signalling and Rail Solution Italy di Hitachi Rail Stanislao Borriello, accompagnati da una delegazione ministeriale e dai rappresentanti dell’Ambasciata del Giappone in Italia e del Consolato Generale del Giappone a Milano....🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il ministro dei trasporti giapponese visita la centrale operativa della M4, eccellenza del trasporto pubblico Notizie correlate Visita del Papa a Napoli, tutte le modifiche al trasporto pubblicoTempo di lettura: < 1 minuto In occasione della Visita Pastorale di sua Santità Papa Leone XIV, sono state disposte limitazioni al transito in... La visita nella sala operativa della Protezione civileL’esercito silenzioso che sta vigilando sulle Olimpiadi: 2mila volontari, suddivisi in quattro “quadranti“, i tre palazzetti dello sport dove si... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Salvini, il carburante aerei e due affermazioni che mal si conciliano: nessuna emergenza, c’è per il mese di maggio; Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 173; Rep. Ceca: amb. Gaudiano incontra ministro dei Trasporti, Bednárik; Caro carburante, il ministro Salvini: Al lavoro per evitare il rincaro dei biglietti aerei da e per la Sardegna. Il ministro dei trasporti giapponese visita la centrale operativa della M4, eccellenza del trasporto pubblicoL’incontro nel polo di San Cristoforo è stato un’occasione per confrontarsi sui modelli di mobilità di nuova generazione che coniugano soluzioni tecnologiche, efficienza operativa e sostenibilità ambi ... ilgiorno.it Milano, il ministro dei trasporti giapponesi visita il quartier generale Atm della linea M4Yasushi Kaneko ha visitato oggi la centrale operativa M4 assieme ad Alberto Zorzan (Atm) e Stanislao Borriello (Hitachi) ... affaritaliani.it Nelle ultime ore la premier ha incontrato anche il nuovo premier ungherese Péter Magya e il primo ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdul Hamid Dbeibah - facebook.com facebook Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha ricevuto oggi, a margine dell'incontro con il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, un albero genealogico che ricostruisce le sue origini piemontesi. A presentarglielo sono stati il presidente della x.com