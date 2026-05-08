Il medico delle anime il documentario del regista palermitano Salmeri conquista lo streaming internazionale

Da palermotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Non è più solo un film che racconta una storia, ma un’opera che continua a generare attenzione e riconoscimenti oltre i confini nazionali. “Il Medico delle Anime”, documentario diretto dal regista e documentarista palermitano Davidevincenzo Salmeri, compie un nuovo decisivo passo nel suo percorso.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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