Il medico delle anime il documentario del regista palermitano Salmeri conquista lo streaming internazionale

Non è più solo un film che racconta una storia, ma un’opera che continua a generare attenzione e riconoscimenti oltre i confini nazionali. “Il Medico delle Anime”, documentario diretto dal regista e documentarista palermitano Davidevincenzo Salmeri, compie un nuovo decisivo passo nel suo percorso.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

“Sarajevo Safari”: il documentario del regista sloveno Miran Zupani?Mentre si allarga l’inchiesta della Procura di Milano sui “cecchini del weekend”, arriva anche al cinema “Sarajevo Safari”, il documentario del 2022...

Monte Sant’Angelo: doppio appuntamento con il documentario “L’Eterna Domanda” del regista Domenico RignaneseMartedì 17 marzo l’Auditorium Peppino Principe di Monte Sant’Angelo ospiterà la prima proiezione del documentario L’Eterna Domanda, opera del regista...