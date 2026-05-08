Il Mattino | Meret e il Napoli Il lungo addio

Il Napoli ha scelto di puntare su Vanja Milinkovic-Savic come nuovo portiere, lasciando ormai alle spalle l’esperienza di Meret. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha deciso di non rinnovare il contratto con il giocatore. Nei giorni scorsi si sono intensificate le trattative tra le parti e il club ha confermato l’accordo con il portiere serbo. Meret, quindi, si appresta a lasciare la squadra dopo diversi anni di collaborazione.

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"> Le mani del Napoli hanno sempre più il volto di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo è diventato il simbolo della solidità azzurra nella stagione di Antonio Conte e anche contro il Como ha confermato il proprio peso specifico con interventi decisivi che hanno blindato uno 0-0 fondamentale nella corsa Champions. Gennaro Arpaia su Il Mattino racconta come Milinkovic-Savic abbia definitivamente conquistato la porta del Napoli, ribaltando gerarchie che a inizio stagione sembravano destinate a una staffetta continua con Alex Meret. Col passare dei mesi, invece, le scelte di Conte hanno chiarito la nuova gerarchia: Vanja è diventato il titolare stabile, lasciando a Meret soltanto spazi limitati e quasi esclusivamente legati a questioni fisiche.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “Meret e il Napoli. Il lungo addio” Notizie correlate Leggi anche: Il Mattino: “Meret, l’amuleto di Conte: futuro in bilico tra Napoli e Nazionale” Napoli, Meret verso l’addio: “Il Tottenham pensa al portiere azzurro”Napoli, Meret verso l’addio: “Il Tottenham pensa al portiere azzurro”"> Il futuro di Alex Meret sembra sempre più lontano da Napoli. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Calciomercato Napoli, Meret pronto a salutare a fine stagione; Meret pronto all’addio: vuole giocare con continuità, il Napoli valuta il sostituto; NAPOLI, IL DUALISMO È FINITO: MILINKOVIC-SAVIC DAVANTI A MERET NELLE GERARCHIE; Napoli, è tempo di tagli: la grande ristrutturazione inizia dall’ingaggio. Meret verso l'addio, il Napoli punterà su Milinkovic. Obiettivi Tzolakis e AtuboluIl Napoli sembra avere deciso di puntare su Milinkovic-Savic. Alex Meret è destinato a dire addio alla società azzurra. areanapoli.it Calciomercato Napoli, Meret pronto a salutare a fine stagioneMettere le mani sulla Champions League. E per metterle servirà chi sa usarle per davvero. Vanja Milinkovic-Savic ha dimostrato già di saperlo fare: c’è la sua ... ilmattino.it Collegati già dalle prime ore del mattino, buongiorno a tutti...weekend vicinissimo Programmi Io vi aspetto a Genzano per la 16esima edizione di #Rockperunbambino #fortiemozioni Titty - facebook.com facebook Rimane senza casa con il suo cane: appello per aiutarlo | Il Mattino di Padova - Marino non cerca compassione, cerca una possibilità. A volte basta poco per cambiare un destino. Per Marino e Leone quel poco vale tutto. Per info: 338.5702470– 380. 3282337. x.com