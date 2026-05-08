Il Marcora è campione Europeo di Cooking Quiz 2026

L’Auditorium Paganini di Parma ha ospitato l’evento finale del Cooking Quiz 2026, una competizione europea tra studenti e professionisti del settore culinario. Alla manifestazione hanno partecipato anche rappresentanti di vari paesi, tra cui Spagna, Croazia e Ucraina, insieme a docenti, partner e ospiti internazionali. La giornata si è concentrata sulla formazione, sulla crescita professionale e sulla condivisione culturale nel campo della cucina.

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La prestigiosa cornice dell’Auditorium Paganini di Parma ha accolto studenti, docenti, partner e ospiti internazionali provenienti anche da Spagna, Croazia e Ucraina, in una giornata all’insegna della formazione, della crescita professionale e dello scambio culturale nell'ambito del Cooking Quiz.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Talenti siciliani volano a Parma: trionfo al Cooking Quiz 2026Gli studenti degli istituti alberghieri della provincia di Palermo hanno ottenuto un prestigioso riconoscimento durante la recente tappa del Cooking... Cooking quiz, due classi dell'Artusi staccano il biglietto per finalissima di ParmaIl Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Forlimpopoli con la partecipazione degli studenti dell’Istituto superiore alberghiero “Artusi”. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Cooking quiz 2026: sul podio europeo una scuola di Salsomaggiore; All’Auditorium Paganini di Parma la grande finale europea del Cooking Quiz.