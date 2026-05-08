Il look del giorno con il tailleur pinocchetto che scopre le caviglie
Oggi nel nostro speciale dedicato al look del giorno, si presenta un outfit con un tailleur pinocchetto che lascia scoperte le caviglie. Con l’arrivo dell’estate, le lunghezze degli abiti e dei pantaloni si accorciano, riflettendo una scelta di stile e praticità. Questa tendenza si vede sempre più spesso tra chi desidera un look fresco e semplice, adatto alle giornate più calde.
S i accorciano le distanze dell’estate. E, con loro, anche gli orli del guardaroba: dagli abiti alle gonne, fino ai pantaloni del tailleur. La moda non vede l’ora che arrivi la bella stagione e inizia a intervenire anche sui classici che, fino a poco tempo fa, sembravano intoccabili. Come il completo giacca e pantalon e, uniforme elegante per eccellenza, che nella Primavera-Estate 2026 cambia proporzioni e scopre polpaccio e caviglia. Kate Middleton e il potere del tailleur rosso per le campionesse di rugby X Nasce così il tailleur con pantalone pinocchietto: un’idea che sulla carta può sembrare difficile, forse persino poco interessante, ma che in passerella trova invece il modo di diventare desiderabile, minimale e sorprendentemente chic.🔗 Leggi su Iodonna.it
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