Oggi nel nostro speciale dedicato al look del giorno, si presenta un outfit con un tailleur pinocchetto che lascia scoperte le caviglie. Con l’arrivo dell’estate, le lunghezze degli abiti e dei pantaloni si accorciano, riflettendo una scelta di stile e praticità. Questa tendenza si vede sempre più spesso tra chi desidera un look fresco e semplice, adatto alle giornate più calde.

S i accorciano le distanze dell’estate. E, con loro, anche gli orli del guardaroba: dagli abiti alle gonne, fino ai pantaloni del tailleur. La moda non vede l’ora che arrivi la bella stagione e inizia a intervenire anche sui classici che, fino a poco tempo fa, sembravano intoccabili. Come il completo giacca e pantalon e, uniforme elegante per eccellenza, che nella Primavera-Estate 2026 cambia proporzioni e scopre polpaccio e caviglia. Kate Middleton e il potere del tailleur rosso per le campionesse di rugby X Nasce così il tailleur con pantalone pinocchietto: un’idea che sulla carta può sembrare difficile, forse persino poco interessante, ma che in passerella trova invece il modo di diventare desiderabile, minimale e sorprendentemente chic.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno, con il tailleur pinocchetto che scopre le caviglie

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