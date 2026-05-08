Il libro ’Mi chiamo Laura’ per l’hospice di Savignano

Un libro intitolato “Mi chiamo Laura”, scritto dall’autore locale, è stato pubblicato recentemente. I proventi delle vendite saranno devoluti all’Hospice di Savignano sul Rubicone. La narrazione affronta temi legati alla vita e alla resilienza, offrendo una testimonianza personale attraverso le pagine scritte dall’autore. La pubblicazione si inserisce in un’iniziativa di solidarietà rivolta alla struttura assistenziale della zona.

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"Mi chiamo Laura" è il titolo del libro di Alessandro Farina di Savignano sul Rubicone. Un racconto potente sulla forza di vivere e sulla resilienza, i cui proventi sosterranno l’Hospice di Savignano sul Rubicone. "Mi chiamo Laura", 100 pagine, 28 foto, 13 euro, edito da "Stampare" di Cesena, non è un semplice libro, ma un viaggio intimo e profondo dedicato alla storia di una donna, sua mamma scomparsa un anno fa, dalla forza straordinaria e al suo legame indissolubile con la vita. Lontano dai canoni della biografia tradizionale o della narrativa romanzata, il volume si presenta come una testimonianza autentica di resilienza. L’opera è impreziosita dalla prefazione di Maria Consiglio Visco Marigliano del Monte, che introduce i lettori all’intensità del racconto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il libro ’Mi chiamo Laura’ per l’hospice di Savignano Notizie correlate Mi chiamo Cristina, il nuovo podcast di Radio24 sulla “principessa ribelle del Risorgimento”Da Milano a Parigi, da Roma a Costantinopoli, dai salotti alle battaglie risorgimentali, la principessa Cristina Trivulzio di Belgiojoso è stata... Leggi anche: ”Mi chiamò Fiorello e mi salvò. Stavo per gettare la spugna”: Fabrizio Biggio, la sua carriera e la svolta