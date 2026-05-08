Il libro di Cinzia Petri da ’Nannoni’

La distilleria Nannoni ha annunciato un evento dedicato alla letteratura contemporanea, aprendo le sue porte al pubblico per un appuntamento culturale. La serata, organizzata dall’autrice Cinzia Petri, si svolgerà all’interno dei locali dell’azienda, coinvolgendo letture e incontri con autori. L’iniziativa mira a unire l’ambiente produttivo con il mondo della cultura, offrendo un’occasione di confronto tra lettori e scrittori in un contesto insolito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La distilleria Distilleria Nannoni apre le sue porte alla cultura con un nuovo appuntamento dedicato alla letteratura contemporanea. Oggi sarà infatti protagonista il romanzo ’ Prima che il vento cambi ’ della scrittrice Cinzia Petri (nella foto), al centro di un incontro che unisce racconto, territorio ed esperienza sensoriale. Il programma prenderà il via alle 17.30 con una visita guidata agli spazi della distilleria (in località Aratrice, a Paganico). Sarà Priscilla Occhipinti, titolare della distilleria e maestro distillatore più premiato al mondo per i suoi prodotti, a fare gli onori di casa. Il percorso sarà arricchito da una degustazione, offrendo ai partecipanti l’occasione di conoscere da vicino i processi produttivi e le eccellenze locali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il libro di Cinzia Petri da ’Nannoni’ Notizie correlate Invenzioni a una o più voci, il libro di Cinzia della CianaArezzo, 3 maggio 2026 – A partire da sabato 9 maggio il libro Invenzioni a una o piu’ voci di Cinzia della Ciana, dedicato alla pace e alla figura di... Leggi anche: 'Il sangue non mente. Un'indagine di Nives Bonora', presentazione del libro di Cinzia Bomoll