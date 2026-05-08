Un gruppo di persone appartenenti alla comunità Ayoreo ha espresso preoccupazione riguardo alla distruzione della loro foresta, che considerano parte integrante della loro vita e identità. Con un messaggio diretto, hanno dichiarato che la perdita del loro territorio potrebbe portare alla loro morte. La parola Ayoreo «eami» rappresenta non solo la foresta, ma anche tutto ciò che circonda e costituisce il loro mondo.

In lingua Ayoreo la parola «eami» significa foresta ma anche territorio, flora, fauna e tutto ciò che esiste intorno a loro e di cui fanno parte. Non è solo un luogo in cui abitano, è la loro identità. Purtroppo però la foresta del Gran Chaco scompare più velocemente di qualsiasi altra sulla Terra e nessuno paga un prezzo più alto di questo popolo, l’ultimo del continente americano fuori dall’Amazzonia che non ha mai voluto o potuto incontrare il resto dell’umanità. Vivono in piccoli gruppi nomadi, cacciano tartarughe e cinghiali, raccolgono miele, coltivano zucche e fagioli nel suolo sabbioso e per decenni hanno resistito alle malattie, ai missionari “a caccia” di indigeni e ai bulldozer delle aziende agroindustriali che spianano le loro terre ancestrali ed esportano spesso in Italia.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il grido del popolo Ayoreo: “Nella foresta vivevamo felici. Il vostro pellame finirà per ucciderci”

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