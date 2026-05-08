Il Giappone studia la M4 | il Ministro dei Trasporti nipponico in visita alla centrale operativa

Il ministro dei trasporti del Giappone ha visitato la centrale operativa della linea metropolitana M4 di Milano, considerata la più avanzata dal punto di vista tecnologico e automatizzato. L'incontro si è svolto presso la stazione di controllo della linea, dove ha potuto osservare da vicino le apparecchiature e le procedure di gestione del servizio. La visita ha avuto luogo nel corso di un viaggio ufficiale in Italia.

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Ha visitato la centrale operativa M4, la linea metropolitana automatica e tecnologicamente più avanzata di Milano, Yasushi Kaneko, ministro dei trasporti giapponese.La visita si è svolta nel pomeriggio di venerdì 8 maggio; ad accogliere il ministro sono stati l’amministratore delegato del gruppo.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Il ministro dei trasporti giapponese visita la centrale operativa della M4, eccellenza del trasporto pubblicoMilano, 8 maggio 2026 - Il ministro delle Infrastrutture, dei Trasporti, del Territorio e del Turismo del Giappone Yasushi Kaneko ha visitato oggi la... Leggi anche: Il direttore Paolo Fortuna in visita alla base operativa dell'elisoccorso Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Il Giappone studia nuove tutele contro l'uso non autorizzato delle voci da parte dell’AI; MEXT Research Students 2027: Borse di studio in Giappone per cittadini italiani; Studio Ghibli, nuovo film visibile solo presso il Ghibli Park; Salute mentale e disastri: alla Statale i risultati dello studio internazionale EviMaPS. Gianluca Orlandi. Asi Mandel · My Japanese Garden. Sognavo da tempo di vedere questo posto #chureitopagoda #montefuji #viaggioingiappone #giappone #mountfuji - facebook.com facebook In Giappone le proteste si tengono da mesi in varie città: contestano la fine del divieto di vendere armi letali all'estero e la proposta del governo di cambiare la Costituzione x.com