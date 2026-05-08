Il futuro del calcio è il giocatore totale

Recentemente, l’allenatore di una squadra di calcio ha dichiarato di voler sviluppare una rosa di giocatori in grado di svolgere ruoli diversi sul campo. La volontà è di avere atleti capaci di adattarsi a più posizioni, migliorando la flessibilità della squadra. Questa scelta rappresenta un cambio di strategia rispetto ai modelli tradizionali e mira a rendere le formazioni più dinamiche e versatili durante le partite.

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Luis Enrique recentemente ha espresso il desiderio di avere una rosa di «calciatori che possano giocare ovunque», ovvero in ogni posizione. «Immaginate gli avversari.»: quante incertezze avrebbero, a partire dall’impossibilità di preparare la partita. Nel suo Psg questa evoluzione della specie del calciatore si sta già intravedendo. Un giorno gli uomini di Luis Enrique sapranno giocare ovunque, intanto stanno imparando a fare tutto. Attaccare, difendere, gestire le transizioni, comprendere e interpretare i momenti: sono giocatori plastici che si modellano in base a ciò che accade, all’avversario, alla strategia. E ormai godono in questa.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il futuro del calcio è il giocatore totale IL FUTURO DEI GIOCHI DI CALCIO | Ho provato GOALS (Free-to-Play) Notizie correlate Leggi anche: "Forzare il futuro del giocatore? È diffamazione": dalla chat nasce la polemica che divide il calcio faentino Yildiz nell’Olimpo del calcio italiano e non solo: è il giocatore di maggior valore in Serie A! Svelato il costo del suo cartellinodi Redazione JuventusNews24Yildiz, le stime di mercato incoronano il talento al primo posto in Italia con dei numeri pazzeschi da vero fenomeno nel... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Grassroots Challenge: a Ripalimosani trionfano emozioni, sorrisi e il futuro del calcio giovanile; Arbitri nel caos, l’Aia verso il commissariamento: da qui parte il vero scontro sul futuro del calcio italiano; Il Futuro del Calcio Passa per Vibonati: Torna lo Stage Giovani Calciatori. Le ultime; Il caso Rocchi e il futuro del calcio: intervista a Maurizio Lupi. Il calcio del futuro all’UnitusNewTuscia – VITERBO – Il passaggio dal vivaio al calcio d’élite non è più solo una questione di talento, ma il risultato di una complessa strategia che unisce scienza, tecnologia e gestione del dato. newtuscia.it Lazio, passerella Pedro e un doppio evento: presto svelerà il futuroDopo Klose, Ciro. Dopo Pedro, chi? Che miti, da dream team della Lazio di tutti i tempi. Una doppia generazione eccezionale, un’altra eredità lasciata sul campo. Quella di Pedro dopo quella di Miro. L ... corrieredellosport.it Il futuro del Salone degli Incanti di Trieste è a un bivio. L’ultima mostra in programma, “Scart: il lato bello e utile del rifiuto” è terminata. L’ex Pescheria è deserta. Il calendario degli eventi è vuoto e il destino dell’ex Pescheria è sospeso. La Regione con una mai facebook Non ci sarà la Lazio nel futuro di #Pedro: l'attaccante spagnolo, in biancoceleste dal 2021, chiuderà a fine stagione la sua esperienza nel club di Claudio Lotito x.com