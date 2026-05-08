Le elezioni si avvicinano al secondo turno, poiché nessuno dei candidati ha raggiunto il 50% dei voti necessari al primo turno. Tra i contendenti si sono affrontati con un testa a testa, senza un chiaro favorito. La campagna elettorale si concentra ora sugli ultimi giorni di voto, mentre si delineano le possibili alleanze e strategie per il ballottaggio. La competizione si fa più serrata e incerta.

Si corre dritti verso il ballottaggio. Nessuno dei candidati in lizza ha il 50% dei consensi in tasca. Per ora. E rispetto a Prato e Pistoia, Arezzo è l’unica città con i candidati sindaco di gran lunga sotto il 50%. Ballottaggio certo. È la prima indicazione del sondaggio Emg per Toscana Tv che mette sotto la lente l’orientamento di un campione di ottocento elettori. Chiamati a rispondere su tre quesiti, facili facili. Uno: partecipare o no al voto del 24 e 25 maggio. Due: quale lista si pensa di premiare. Tre: chi votare tra i sei candidati in lizza. Il test abbraccia un arco temporale compreso tra 27 aprile e 4 maggio, e apre uno scenario "freschissimo" sul possibile trend del voto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il duello Coma-Cecca con il tesoretto Donati

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